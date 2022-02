Decreto Sostegni: Calandrini (Fd'I), subito misure contro caro carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini, afferma: "Questa mattina ho incontrato gli autotrasportatori della Federazione autotrasportatori italiani (Fai) in presidio da una settimana presso il Mercato Ortofrutticolo di Fondi. Mi sono a lungo confrontato con loro e con le criticità che stanno affrontando - continua il parlamentare in una nota -, legate in particolare all’aumento vertiginoso del costo del carburante e degli additivi, oltre alla mancanza di infrastrutture adeguate. Ho proposto loro un incontro in Senato nei prossimi giorni per valutare, insieme al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, eventuali soluzioni da inserire come emendamenti al decreto Legge attualmente in esame nella commissione Bilancio". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Queste persone hanno svolto un lavoro encomiabile durante questi anni di pandemia, percorrendo tutta l’Italia senza sosta per non far mai mancare la merce nei negozi, ma il governo si è completamente dimenticato di loro, prova ne è che nell’attuale decreto Sostegni-ter non c’è nulla che vada incontro alle loro esigenze. Ci faremo noi carico delle loro istanze. Il loro disagio va ascoltato e merita delle risposte urgenti perché se si ferma il settore degli autotrasporti si ferma l’Italia". (Com)