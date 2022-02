M5s: Fico, Conte è leader ben saldo Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è molto più semplice di quella che voi descrivete. La questione è assolutamente burocratica, non politica. Quindi faremo i nostri passi che abbiamo già annunciato, sperando che vadano a buon fine. Conte è il leader del Movimento cinque stelle, leader riconosciuto e stravotato: non c'è nessuna questione politica. Conte è ben saldo, facciamo il percorso insieme per il futuro del Movimento". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti all'inaugurazione del salone internazionale della nautica "NauticSud", a Napoli, in merito alla sentenza del Tribunale del capoluogo campano che ha sospeso le due delibere relative alla modifica dello statuto del Mo5s ed all'elezione del presidente pentastellato, Giuseppe Conte. "Adesso presenteremo i documenti al Tribunale di Napoli e vedremo come andrà a finire - ha osservato Fico -. Tanti ex attivisti, invece di dire abbiamo perso la battaglia politicamente, si divertono tramite un avvocato fare cause al Movimento, ma noi non ci arrenderemo mai". (segue) (Rin)