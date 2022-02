Ucraina: Amendola, giornate decisive per fermare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Giornate decisive per fermare l’escalation verso il conflitto in Ucraina. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola. "Tentare tutte le vie diplomatiche per evitare l’aggressione russa con le sciagurate conseguenze. Le sfere d’influenza e le opzioni militari nel continente europeo sono da contrastare con determinazione", ha scritto Amendola. (Res)