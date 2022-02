Giustizia: Gasparri (FI), stop a gestione politicizzata della magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "La riforma della giustizia che si profila è un punto di equilibrio possibile in un contesto con una maggioranza variegata e con sensibilità diverse su questi temi". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "FI ha messo dei paletti ben precisi e ha ottenuto degli impegni chiari da parte del governo, facendo modificare alcune parti del testo. Il resto lo faremo in parlamento. Anni fa attaccai duramente il Csm. Molti replicarono in difesa dell’organo di autogoverno della magistratura. Il tempo e la storia ci hanno detto che le cose stavano ben peggio di come io avessi detto. Molti magistrati hanno scritto pagine veramente incredibili delle quali dovrebbero vergognarsi. Le sanzioni vere non ci sono ancora state e le poche attuate sono state assolutamente inadeguate. Ci sono ancora al vertice della Cassazione persone che dovrebbero chiarire i loro comportamenti. Faremo ben di più, quando avremo la maggioranza e potremo ripristinare un funzionamento corretto e trasparente della magistratura. Serve la certezza della pena, ma anche la fine della gestione politicizzata della magistratura". (segue) (Com)