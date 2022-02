Giustizia: Gasparri (FI), stop a gestione politicizzata della magistratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gasparri prosegue: "Alcuni provvedimenti che sono stati definiti vanno in questa direzione. Ma bisogna fare ben di più e lo diremo anche in parlamento nel corso di un confronto che sarà libero e non condizionato da voti di fiducia. Si dice che c'è una grande maggioranza dei magistrati seri e laboriosi. È possibile. Ma è tempo che faccia sentire la propria voce. Perché le minoranze politicizzate e faziose hanno devasto l’immagine della magistratura. La giustizia è un principio supremo dell'ordinamento, ma coloro che dovevano rappresentarla hanno tradito in troppe occasioni la loro funzione. Chi ha un forte senso dello Stato ha assistito sgomento all'azione di tante toghe. E la sinistra è stata la responsabile politica e morale di questo scempio che dovrà finire. Ora basta". (Com)