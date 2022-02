Ucraina: Zelensky, parlare di un’invasione da parte della Russia richiede prove solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppe informazioni sono circolate a proposito di una presunta invasione russa dell’Ucraina, per la quale servono solide prove. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Credo che siano circolate troppe informazioni su una guerra di vasta scala da parte della Federazione Russa. Comprendiamo tutti i rischi”, ha detto il capo dello Stato in un brefing. “Se avete informazioni aggiuntive che un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia avverrà al 100 per cento il 16 febbraio, condividetele con noi”, ha continuato. Zelensky ha detto di ricevere costantemente informazioni dall’intelligence, inclusa quella degli Stati Uniti e di altri Paesi, e ha sottolineato che Kiev predilige il sentiero della diplomazia per la distensione della situazione. (Rum)