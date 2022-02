Giustizia: Bazoli (Pd) a Tajani, cambiare sistema voto Csm significa ripartire da zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato democratico Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera, "riproporre il sorteggio temperato per l'elezione del Csm, come ha fatto oggi dal vicepresidente di FI, Antonio Tajani, significa ripartire da zero, fare finta che non ci sia stato ieri un Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma, dire che abbiamo scherzato. Se si vuole portare a termine in tempi rapidi, come ci ha chiesto il presidente Mattarella, una riforma seria della magistratura - continua il parlamentare in una nota -, occorre evitare di continuare ad alzare l'asticella, e predisporsi ad un lavoro costruttivo in commissione che parta dallo schema approvato dal governo, non che lo stravolga. Noi con questo spirito lavoreremo, ci auguriamo lo stesso dai partner di governo". (Com)