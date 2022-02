Germania: ministero Esteri, si sconsigliano i viaggi in Ucraina, non si può escludere confronto militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha sconsigliato i viaggi in Ucraina. Lo si legge sul sito del dicastero. “Le tensioni tra Russia e Ucraina hanno continuato ad aumentare negli ultimi giorni”, sullo sfondo di “una massiccia presenza” e di “movimenti” delle truppe russe vicino ai confini dell’Ucraina”. Pertanto, ha ammesso il ministero “un confronto militare non è da escludere”. “I tedeschi in Ucraina sono invitati a considerare di lasciare il Paese”, si legge. (Geb)