Imprese: Fincantieri, varato a Riva Trigoso quarto Ppa "Giovanni delle Bande Nere" (2)

- Sono 133 i metri di lunghezza, la velocità è di oltre 31 nodi in funzione della configurazione e dell'assetto operativo, 145 le persone di equipaggio e capacità alloggiative sino a 181 posti letto, con impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas, ovvero con motori elettrici per le basse andature e capacità di fornire a terra acqua potabile e corrente elettrica. I Pattugliatori Polivalenti d'Altura - conclude la nota di Fincantieri - saranno costruiti presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano, con consegne previste fino al 2026. (Com)