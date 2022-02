Argentina: giudice sospende operazioni petrolifere offshore, governo presenta ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato un ricorso contro la sospensione cautelare imposta da un giudice federale ai lavori di esplorazione petrolifera al largo di Mar de Plata. La misura era stata imposta nella serata di venerdì a seguito di una denuncia fatta da associazione ambientaliste circa i rischi che i lavori di perforazione arrecherebbero alla vita della balena australe. Il ministero dell'Ambiente, cofirmatario del ricorso assieme a quello dell'Energia e alla Procura generale della nazione, conferma "la convinzione che l'esplorazione e la produzione offshore è sicura, non è inquinante e non reca danno alla fauna marina". Al contrario, prosegue la nota firmata dal ministro Dario Martinez, i lavori "creano risorse per il Paese, lavoro e attività economiche per le località coinvolte nello sviluppo dell'attività". La sospensione, valida sino a quando non saranno esaminate le ragioni delle parti, congela la cosiddetta "Campagna di acquisizione sismica offshore Argentina", approvata a fine dicembre 2021, su tre progetti firmati dalla compagnia energetica norvegese Equinor, in consorzio con l'argentina Ypf e la anglo-olandese Shell, con investimenti complessivi per circa 800 milioni di dollari. (segue) (Abu)