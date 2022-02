Argentina: giudice sospende operazioni petrolifere offshore, governo presenta ricorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio delle operazioni aveva causato numerose proteste nel mondo ambientalista, dando vita a una campagna animata da un ventaglio di riconosciuti artisti, scienziati e scrittore. Secondo la denuncia di soggetti come Greenpeace Argentina, c'è "il rischio di danno imminente nel quale si trovano le popolazioni delle Balene franche australi e dei cetacei in generali, dal momento che le esplosioni sonore nel loro habitat naturale possono provocare danni gravi e irreparabili, fino alla morte". I ricorrenti avvertono inoltre che "molte delle specie che abitano nelle acque territoriali argentine sono specie a rischio di estinzione o si trovano in situazione di vulnerabilità". (Abu)