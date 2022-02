Energia: Salvini, Italia aumenti estrazione gas e rifletta su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prezzo del gas alle stelle. Un’azienda del settore tessile in provincia di Pesaro, 150 dipendenti, ha pagato 46.528,17 euro a settembre che sono lievitati a 67.410,07 a novembre. I consumi sono rimasti invariati. Nelle ultime ore anche Assolombarda ha lanciato l’allarme spiegando che i prezzi del gas hanno subìto una impennata record del 660 per cento. E' quanto riferisce in una nota la Lega. "Servono risposte concrete per famiglie, artigiani, commercianti, imprese e perfino amministratori locali. Il caro bollette rischia di distruggere attività, azzerare i benefici dei fondi europei, mettere in ginocchio i lavoratori e i comuni. Ne parlerò col premier Draghi: bene l’annunciato intervento del governo, però nel medio lungo termine è necessario aumentare l’estrazione del gas e aprire una seria riflessione sul nucleare pulito di ultima generazione. Gli altri partiti cosa ne pensano?", afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.(Com)