Vaticano: monsignor Bernard de Clairvaux Toha Wontacien vescovo di Djougou in Benin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo della diocesi di Djougou in Benin, monsignor Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, finora Superiore Provinciale degli Oblati di San Francesco di Sales in Benin. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Monsignor Bernard de Clairvaux Toha Wontacien è nato il 20 agosto 1970 ad Abomey-Calavi, ha frequentato le scuole primarie e secondarie nella città di Parakou e successivamente ha ottenuto un Master in geologia. Entrato nell'istituto religioso degli Oblati diSan Francesco di Sales, ha emesso la professione perpetua il 26 settembre 1998. Ha insegnato latino al St. John Vianney Seminary di Pretoria, Sud Africa. È stato ordinato sacerdote il 22 luglio 2006 a Parakou. (Civ)