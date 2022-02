Unicef: almeno 93.000 bambini soldato dal 2005 al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale contro l'uso dei bambini in situazioni di conflitto, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ricorda che migliaia di bambini vengono reclutati e utilizzati nei conflitti armati in tutto il mondo. Tra il 2005 e il 2020, sono stati verificati più di 93 mila casi di bambini reclutati e utilizzati dalle parti in conflitto, anche se si ritiene che il numero reale di casi sia molto più alto. Spesso chiamati "bambini soldato", questi ragazzi e ragazze subiscono forme estese di sfruttamento e abuso che non sono completamente comprese in questo termine. Le parti in guerra usano i bambini non solo come combattenti, ma anche come esploratori, cuochi, facchini, guardie, messaggeri e altro. Molti, soprattutto le ragazze, sono anche sottoposti a violenza di genere. Secondo l'ultimo rapporto annuale del segretario generale dell'Onu su minorenni e conflitti armati, nel 2020 le Nazioni Unite hanno verificato 26.425 gravi violazioni, fra cui il reclutamento e l'uso di 8.521 bambini, un numero in aumento rispetto ai 7.750 casi registrati nel 2019. (segue) (Com)