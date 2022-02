Unicef: almeno 93.000 bambini soldato dal 2005 al 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bambini entrano a far parte di una forza o di un gruppo armato per vari motivi. Alcuni vengono rapiti, minacciati, forzati o manipolati da attori armati. Altri sono spinti dalla povertà, costretti a generare reddito per le loro famiglie. Altri ancora si associano per sopravvivere o per proteggere le loro comunità. Indipendentemente dal loro coinvolgimento, il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle forze armate è una grave violazione dei diritti dei bambini e del diritto internazionale umanitario. Anche il quadro del reclutamento e dell'uso diffuso di ragazze nei conflitti armati in tutto il mondo è allarmante. Quasi il 75 per cento dei conflitti coinvolgono il reclutamento di bambini, e ben oltre la metà di questi ha incluso le bambine. In molti casi, le forze armate e i gruppi armati reclutano le ragazze usando tattiche diverse da quelle usate per i ragazzi. Spesso, vengono semplicemente rapite. Il matrimonio precoce è un altro strumento favorito da alcune parti in conflitto: le ragazze sono costrette a sposare combattenti maschi adulti e a vivere sotto il loro controllo, spesso sottoposte a violenza sessuale quotidiana. (segue) (Com)