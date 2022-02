Unicef: almeno 93.000 bambini soldato dal 2005 al 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ragazze agiscono anche in ruoli di supporto che coprono una vasta gamma di attività, tra cui: trasporto, traduzione, telecomunicazioni, assistenza medica, cucina, pulizia e cura dei bambini. Ma possono anche diventare parte attiva nel conflitto. In Africa, per esempio, quasi il 40 per cento delle ragazze reclutate dalle forze e dai gruppi armati partecipa direttamente alle ostilità. Alcuni gruppi in Medio Oriente hanno unità di sole donne per l'uso di armi tattiche. (Com)