Regno Unito: sottosegretario Heappey, non potremo evacuare cittadini da Ucraina in caso di invasione

- Il Regno Unito non sarà in grado di evacuare i cittadini britannici dall’Ucraina per via aerea in caso di un’invasione del Paese da parte della Russia. Lo ha dichiarato all’emittente “Bbc” il sottosegretario alle Forze armate, James Heappey. La Royal Air Force “non sarebbe in grado di intervenire” e i cittadini britannici devono “andarsene ora”. Heappey ha spiegato che l’avvertimento è cambiato in quanto la Russia potrebbe attaccare “senza preavviso”. “Siamo sicuri che i sistemi di artiglieria, i sistemi missilistici e l’aviazione da combattimento siano predisposti per consentire alla Russia di avviare un attacco”, ha detto il sottosegretario. (segue) (Rel)