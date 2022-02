Regno Unito: sottosegretario Heappey, non potremo evacuare cittadini da Ucraina in caso di invasione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministero degli Esteri di Londra ha fatto appello ai suoi concittadini in Ucraina a lasciare il Paese entro 48 ore, fintanto che i voli commerciali sono ancora disponibili. Altri Paesi, a partire dagli Stati Uniti, hanno fatto appelli analoghi. Mosca ha negato di avere piani per un’invasione dell’Ucraina nonostante abbia accumulato oltre 100 mila truppe militari ai suoi confini. La Russia ha inoltre accusato i Paesi occidentali di alimentare in proposito un’isteria. Il premier britannico, Boris Johnson, ha dichiarato ieri di essere preoccupato per la sicurezza in Europa e ha chiesto agli alleati di “avere pronto un pacchetto di pesanti sanzioni economiche” nel caso la Russia decidesse di attaccare. (Rel)