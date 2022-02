Lavoro: Landini, serve legge su rappresentanza per rafforzare contrattazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere una legge sulla rappresentanza che sostenga e rafforzi il diritto di contrattazione collettiva è un elemento decisivo per il mondo del lavoro. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a conclusione de "Il lavoro crea il futuro", l'assemblea organizzativa nazionale del sindacato, a Rimini. "Non è solo un problema di tutela dei diritti e dei salari, ma riguarda anche il diritto delle persone di essere coinvolte in scelte delle imprese su modelli organizzativi e luoghi di lavoro", ha aggiunto. (Rin)