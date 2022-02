Cultura: Franceschini, disposti criteri per assegnazione contributi a carnevali storici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’ammissione a contributo - continua la nota - dovrà essere presentato un progetto storico-culturale di attività, cofinanziato in misura non inferiore al venticinque per cento del costo, idoneo a illustrare dettagliatamene le iniziative che si intendono realizzare secondo le finalità del presente decreto e una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione, insieme a un preventivo economico-finanziario del progetto presentato con specifica esposizione del deficit. La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere presentata entro e non oltre le 16 del 28 aprile 2022, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma online della Direzione generale Spettacolo all’indirizzo www.spettacolodalvivo.beniculturali.it. Le domande pervenute verranno valutate in termini qualitativi dalla Commissione consultiva “Carnevali storici”, sulla base degli indicatori previsti dal decreto ministeriale del 27 luglio 2017. Sono ammissibili a contributo i progetti che ottengono il punteggio minimo di 60 punti sul 100. Il contributo verrà riconosciuto a ciascun progetto in proporzione al punteggio assegnato dalla commissione, in misura inferiore al deficit emergente dal preventivo economico-finanziario e in ogni caso per un importo massimo di 100.000 euro. Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo e verrà pubblicato sul sito del ministero della Cultura e della Direzione generale spettacolo ad avvenuta registrazione. (Com)