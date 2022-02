Campidoglio: al via lavoro su nuovo regolamento decentramento amministrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio ha avviato un piano di lavoro per finalizzare il decentramento amministrativo. Il programma è stato condiviso dalle strutture centrali e dai 15 Municipi di Roma, prevede obiettivi di breve e medio-lungo termine ed è stato definito nel corso della prima riunione della Consulta dei Presidenti di Municipio, presieduta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e che si è tenuta giovedì 10 febbraio nella sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio. Sul tavolo le ulteriori forme di trasferimento di funzioni dal centro ai Municipi, come già fatto per le aree verdi entro i 20 mila metri quadrati, e la riscrittura del regolamento del decentramento 10/1999, tenendo conto dei capisaldi del bilancio a budget e di un rapporto diretto dei Municipi con le aziende di servizi e polizia locale. (segue) (Rer)