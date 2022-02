Campidoglio: al via lavoro su nuovo regolamento decentramento amministrativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come previsto dal regolamento del decentramento 10/1999 si è approvato il programma di lavoro e sono stati indicati i sei presidenti che faranno parte dell'Osservatorio sul decentramento comunale, che sono: Francesca Del Bello (Municipio II), Massimiliano Umberti (Municipio IV), Nicola Franco (Municipio VI), Francesco Laddaga (Municipio VII), Titti Di Salvo (Municipio IX), Gianluca Lanzi (Municipio XI). L'Osservatorio, che è composto anche da sei Direttori municipali individuati dal direttore del dipartimento "Decentramento, Servizi al territorio e Città in 15 minuti", è l'organo esecutivo incaricato di programmare e dare concreta attuazione agli interventi in tema di decentramento e valorizzazione dei Municipi. Sarà convocato entro metà marzo e poi con cadenza mensile. (segue) (Rer)