Campidoglio: al via lavoro su nuovo regolamento decentramento amministrativo (3)

- "Il ruolo di Presidente del Municipio appare con evidente chiarezza come strategico e fondamentale. Per una città così grande come Roma, la presenza delle istituzioni sul territorio è basilare per raccogliere le istanze dei cittadini. Proprio per questo - ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -, nel bilancio appena approvato dall'Assemblea, abbiamo previsto risorse aggiuntive dedicate alla cura del territorio attraverso l'azione amministrativa dei municipi. Il decentramento e il trasferimento di funzioni è, nell'ottica del buon funzionamento dell'amministrazione, un fattore imprescindibile. La Consulta e l'Osservatorio avranno nei prossimi mesi un ruolo determinante per ridisegnare ruoli, funzioni e risorse dei Municipi. Con l'assunzione di 300 nuove persone e con lo snellimento delle procedure di rilascio dei cambi di residenza e delle carte d'identità elettroniche, non solo alleggeriremo il lavoro degli uffici ma libereremo risorse che potranno essere utilizzate per altri servizi". (segue) (Rer)