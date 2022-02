Campidoglio: al via lavoro su nuovo regolamento decentramento amministrativo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima riunione della Consulta dei presidenti, inoltre, si discusso del piano per migliorare le performance della macchina amministrativa in tema di emissione delle carte di identità elettroniche, dell'assoluta novità rappresentata dall'informatizzazione del cambio di residenza, del potenziamento delle risorse umane con l'assunzione di 300 unità complessive, che saranno redistribuite ai Municipi in modo proporzionale per migliorare l'organizzazione degli uffici, anche alla luce delle nuove iniziative volte alla digitalizzazione dei servizi. I 300 nuovi assunti verranno inseriti nelle strutture amministrative di Roma Capitale entro metà marzo, e saranno distribuiti nel numero di 20 per ogni ente di prossimità. Se si tiene conto del fatto che dei circa 700 ingressi previsti, 223 riguardano la polizia locale, oltre il 60 per cento del totale sarà destinato ai Municipi. (segue) (Rer)