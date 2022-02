Campidoglio: al via lavoro su nuovo regolamento decentramento amministrativo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Aver riavviato la Consulta dei presidenti, che nei cinque anni precedenti è stata convocata una sola volta, è una tappa fondamentale per dare impulso a un nuovo assetto infracomunale basato sulla valorizzazione dei Municipi e su un complessivo processo di razionalizzazione della macchina amministrativa capitolina. Si tratta di un ulteriore e rilevante segnale circa l'impegno e la sensibilità della maggioranza guidata dal Sindaco Gualtieri sul tema del decentramento amministrativo, che per anni è rimasto bloccato a Roma, che si aggiunge alla scelta odierna di destinare ai Municipi 300 nuovi assunti e a quella del mese scorso di aumentare i bilanci municipali sia in riferimento alla spesa corrente che ai piani investimenti", ha aggiunto Andrea Catarci, assessore al Decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti. (Rer)