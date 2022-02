Vaticano: Papa dona 50 mila euro alla Caritas di Vilnius per supporto migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato un contributo di 50 mila euro in favore di Caritas Vilnius in Lituania, per supportare le attività da essa realizzate a beneficio dei migranti al confine orientale della Lituania. Lo comunica la sala stampa vaticana, che in una nota sottolinea che la somma, "in collaborazione con la Nunziatura apostolica in Lituania, verrà impiegata in opere di assistenza e nell'acquisto di medicinali, prodotti alimentari, vestiti caldi al fine di alleviare le dure condizioni di vita cui le popolazioni sono sottoposte in questo freddo inverno, accentuate purtroppo anche dal protrarsi della crisi pandemica. Detto sostegno è un'immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento che Papa Francesco ha più volte manifestato nel corso degli Angelus domenicali a fine 2021 e inizio 2022 nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che si trovano in quell'area". (Civ)