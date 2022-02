Cultura: Ferrara (M5s), bene criteri assegnazione contributo per carnevali storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo M5s a palazzo Madama, accoglie "con estremo favore la pubblicazione del decreto che disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, pari a un milione di euro a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per la tutela e la valorizzazione della funzione svolta dai carnevali storici. Si tratta di un finanziamento introdotto dalla legge di Bilancio 2022 grazie a un emendamento a mia prima firma - continua il parlamentare in una nota -, con l'obiettivo di valorizzare le manifestazioni carnevalesche che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari nell'ambito della promozione dei territori. È un passo importante per la valorizzazione culturale e la ripresa economica di interi territori, come ad esempio quello di Viareggio, dove sono presenti intere filiere produttive e commerciali legate in maniera indissolubile a questo straordinario patrimonio immateriale che siamo chiamati a conservare ed a valorizzare, tanto più dopo i difficilissimi anni della pandemia. È l'ennesimo risultato raggiunto dopo l'approvazione dell'emendamento al decreto capienze che ha escluso dall'obbligo di utilizzo del biglietto nominativo le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, ma anche le rievocazioni storiche, le giostre e per accesso a spettacoli in strutture con una capienza superiore a 5.000 spettatori".(Com)