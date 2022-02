Myanmar: giornata dell'unità nazionale, amnistia per oltre 800 prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Myanmar ha annunciato una amnistia per oltre 800 prigionieri. Presa in occasione della festa dell'unità nazionale, si legge sui media ufficiali, la decisione riguarda 814 cittadini locali e sette stranieri. Le autorità hanno inoltre disposto la chiusura di processi a carico di 46 esponenti di bande ribelli. È trascorso un anno dal giorno in cui la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere in Myanmar: un colpo di Stato che ha portato agli arresti la leader Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, e che ha interrotto il percorso di transizione democratica faticosamente portato avanti da un Paese cruciale per gli equilibri geopolitici del Sud-est asiatico e dell’Asia meridionale. Nelle settimane precedenti, gli ufficiali avevano contestato i risultati delle elezioni del novembre del 2020, che garantivano alla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kyi il totale controllo del nuovo parlamento (che si sarebbe insediato proprio il primo febbraio 2021) e riducevano al minimo storico il peso politico dell’Unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), il partito dei vertici militari. Nei giorni successivi, tuttavia, sarebbe emerso con sempre maggiore chiarezza come il disegno eversivo fosse stato progettato da lungo tempo con importanti sponde fuori dal Paese. E oggi, nonostante le numerosi sanzioni internazionali di cui è stata destinataria, la giunta militare resta salda al potere e continua senza sosta ad attaccare i propri avversari interni, in particolare i gruppi armati etnici nelle zone periferiche del Paese. (Inn)