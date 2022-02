Libia-Italia: presidente Alto consiglio di Stato incontra ambasciatore Buccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha incontrato ieri l'ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, nella capitale Tripoli. Lo rende noto lo stesso “Senato” libico in una nota. “Durante l'incontro, le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, oltre agli sviluppi legati al processo politico (libico). Il presidente ha sottolineato l'importanza di far avanzare il percorso costituzionale per arrivare alle elezioni e soddisfare il desiderio del popolo libico di costruire lo Stato desiderato”, riferisce il comunicato. (Lit)