Energia: Bonomi (Confindustria), servono interventi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pre-pandemia pagavamo otto miliardi l'anno di bolletta energetica. Quest'anno rischiano di essere 37. Servono interventi strutturali che aumentino l'offerta di energia, da destinare alle imprese". Lo sottolinea in un'intervista al "Corriere della Sera" il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che aggiunge: "In Francia, il governo sta riservando il 70 per cento dell'energia nucleare a basso costo alle imprese e anche noi abbiamo bisogno di qualcosa di simile, con le nostre capacità. Possiamo raddoppiare la produzione nazionale di gas in 12-15 mesi e destinare una quota all'industria, con contratti pluriennali a prezzi ragionevoli. Possiamo aumentare la produzione da rinnovabili da riservare all'industria. Ci sono centinaia di impianti di rinnovabili fermi per questioni amministrative. E' tempo di sbloccarli". (Rin)