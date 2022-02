Viabilità: Aspi, chiusure notturne svincoli A9 di Turate e Uboldo nelle notti della prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica tramite nota che, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso, dalle 21 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 febbraio e dalle 21 di venerdì 18 alle 5 di sabato 19 febbraio. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o di Saronno. Sarà anche chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Chiasso, dalle 21 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 febbraio. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Saronno o di Lainate/Arese.(Com)