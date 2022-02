Governo: Bonomi (Confindustria), concentrarsi su riformismo competitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne la produzione industriale "c'è stato un rimbalzo importante, ma dovuto al fatto che siamo caduti da molto in alto. Quando quest'effetto ha iniziato a rallentare, sono arrivati lo choc sull'energia e il freno messo dai partiti all'efficacia dell'azione di governo: in autunno pensavano alle Amministrative, poi hanno riempito la legge di Bilancio di bandierine, quindi si sono scontrati sul Quirinale". Lo afferma in un'intervista al "Corriere della Sera" il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che alla domanda su come si esce da questa situazione, si dice d'accordo con il capo dell'esecutivo, Mario Draghi. "Con questo debito pubblico gigante, dobbiamo crescere, crescere, crescere - osserva Bonomi -. Eppure, sembra che il tema non interessi a nessuno. Nell'anno che resta alle elezioni, ci si deve concentrare su quello che mi piace definire riformismo competitivo: non interventi a margine, ma riforme efficaci, che rendano moderno e competitivo il Paese, giustizia e concorrenza in primis". (Rin)