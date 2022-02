Ucraina: oggi colloquio Putin-Biden sullo sfondo dei timori di un’invasione russa del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio avverrà sullo sfondo degli avvertimenti statunitensi su un possibile prossimo attacco all’Ucraina da parte della Federazione Russa. La massiccia presenza militare russa ai confini dell’Ucraina è da tempo ragione di forti tensioni e la Casa Bianca, attraverso le parole di Sullivan, ha messo in guardia ieri che le forze militari russe potrebbero dare il via alla temuta invasione "in qualsiasi momento", anche prima della conclusione dei Giochi Olimpici invernali in corso a Pechino. "Non stiamo dicendo che il presidente Putin abbia preso una decisione", ma esiste "un sufficiente livello di preoccupazione, basato su quanto vediamo sul terreno quanto su quello che ci fanno sapere le fonti di intelligence", ha sottolineato il funzionario. (segue) (Rum)