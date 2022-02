Ucraina: oggi colloquio Putin-Biden sullo sfondo dei timori di un’invasione russa del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington ha pertanto invitato "ogni cittadino statunitense che si trovi in Ucraina" a lasciare il Paese "il prima possibile e comunque nelle prossime 24-48 ore", ha detto Sullivan. Gli Usa sono comunque impegnati a usare gli strumenti della diplomazia in "stretto coordinamento con i partner europei" per azzerare i motivi di "preoccupazione" esistenti, "in linea con i nostri principi e i criteri di reciprocità". "Siamo anche pronti a rispondere in modo deciso, assieme ai nostri alleati, nel caso in cui la Russia si decidesse per l'azione militare. La nostra risposta potrebbe comprendere rigide sanzioni economiche", ma anche "cambi nella disposizione delle forze americane all'interno della Nato", rispetto al confine orientale. (Rum)