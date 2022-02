Partiti: Toti, mai pensato a Draghi come leader del centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di "Cambiamo!" e governatore della Liguria Giovanni Toti, intervenuto stamane a "Sabato Anch'io" su "Rai Radio1", ha definito "scontata" la risposta negativa di Mario Draghi circa un suo eventuale ruolo nel centro. "Questo centro – spiega - è più al momento una suggestione che non uno schieramento politico in costruzione". Quanto alla leadership, "nessuno ha mai pensato a Mario Draghi come un leader, come un ritrovato Monti che scende in campo. Non credo la sua storia personale e professionale, l'approccio con cui è diventato presidente del Consiglio, possa portare a questo". Ma, aggiunge, "credo che dobbiamo adottare l'agenda, l'approccio del governo Draghi, la sobrietà e la capacità di agire". "Il centro – continua Toti - è un prodotto necessariamente federativo. Per anni abbiamo assistito allo sgretolamento del centro politico. Mettere insieme tutte le varie anime della diaspora significa un faticoso dialogo tra tutti coloro che le rappresentano. Chi sarà il front runner dipenderà anche dalla legge elettorale". (Rin)