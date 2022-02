Roma: incendio in villetta a Cineto Romano, salva coppia, struttura inagibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino in una villetta a due piani a Cineto Romano, in provincia di Roma. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano dell'abitazione indipendente su due livelli, probabilmente a causa del corto circuito di una presa elettrica. La coppia residente nella casa è stata tratta in salvo ed è in buone condizioni di salute: si tratta di un uomo e una donna romeni. La struttura è stata dichiarata inagibile. Sul posto i carabinieri di Cineto Romano e i vigili del fuoco. (Rer)