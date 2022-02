Partiti: Toti, con Renzi in corso dialogo, obiettivo comune è spostare baricentro politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Matteo Renzi è in corso un dialogo perché "obiettivo comune è spostare al centro il baricentro della politica, dell'una e dell'altra coalizione". Lo ha dichiarato il leader di "Cambiamo!" e governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenuto stamane a "Sabato Anch'io", su "Rai Radio1". Quanto a Luigi Di Maio, "in questo momento sta combattendo una cristallina battaglia nel suo movimento, rappresenta una punta di ragionevolezza, di moderazione e di capacità politica rispetto al suo movimento. Di qui ad allearci, ne deve passare di acqua sotto i ponti. Non so cosa farà lui, non so neppure cosa farò io e quali compagni di strada troveremo: sicuramente è persona che ha avuto un'evoluzione positiva", ha aggiunto. (Rin)