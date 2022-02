Ucraina: ministero Esteri Russia, notizie su evacuazione nostri diplomatici sono false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie sull’evacuazione dei diplomatici russi dall’Ucraina sono un pretesto per l’Occidente per evacuare i propri diplomatici. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. La Russia ha deciso di “ottimizzare” il suo personale diplomatico in Ucraina nel caso di possibili provocazioni da parte di Kiev o di Paesi terzi, ma l’ambasciata e i consolati continuano a lavorare, ha spiegato la portavoce. “In questa situazione, temendo possibili provocazioni, abbiamo deciso di ottimizzare parzialmente lo staff delle missioni in Ucraina”, ha affermato Zakharova. (Rum)