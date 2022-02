Latina: Simeone (FI), impegnata Regione Lazio su valorizzazione porto canale Rio Martino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo del porto canale di Rio Martino e dell'area circostante è "al centro di due ordini del giorno, collegati alla proposta di legge sulla Blue economy, approvati dal consiglio regionale nel corso dell'ultima seduta". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Simeone. "Si tratta di progetti di sviluppo - aggiunge - che impegnano, rispettivamente, il presidente Zingaretti e gli assessori competenti a mettere in atto ogni azione necessaria e urgente per istituire un tavolo interistituzionale mirato a definire un progetto che preveda in via prioritaria per il porto canale di Rio Martino il miglioramento e adeguamento delle infrastrutture, la valorizzazione e implementazione delle attività legate al diportismo e destagionalizzazione delle stesse, il collegamento con le isole di Ponza e Ventotene durante tutto l'anno e a definire un piano per la riqualificazione dell'area adiacente al porto canale di Rio Martino definendo progetti, nel rispetto dei vincoli esistenti, mirati alla creazione di punti ristoro che possano implementare i servizi e rendere più attrattiva la zona". (Com)