Sardegna: firmato il contratto per la riqualificazione del fronte del porto a Cagliari

- Un primo passo importante per avvicinare sempre di più la città al mare è stato compiuto nella Sala del Retablo del Palazzo Civico di Cagliari dove il sindaco Paolo Truzzu e, in videoconferenza, l'architetto Stefano Boeri hanno delineato l’intervento che prevede la riqualificazione della passeggiata di via Roma, il miglioramento del fronte del Porto e la sistemazione definitiva di Piazza Matteotti. Costo dell'operazione, dieci milioni di euro. Il progetto verrà curato da Stefano Boeri Architetti, Mic (Mobility in Chain), studio Silva e la società S.T.P. e Mate società cooperativa, rappresentata da Raffaele Gerometta, a capo del team di progettazione. “Teniamo molto - ha spiegato il primo cittadino - come amministrazione al tema dell'avvicinamento al mare. La caratteristica della nostra città è l'essere circondata dal mare, ma non ha spazi pubblici che ne consentano una migliore fruizione. Nella progettazione, infatti, abbiamo chiesto che si tenesse conto di questo aspetto che per noi è fondamentale”. (segue) (Rsc)