Sardegna: firmato il contratto per la riqualificazione del fronte del porto a Cagliari (3)

- La parte burocratica è stata avviata negli uffici del Segretario Generale, Giantonio Sau, dove il contratto è stato siglato e ora scatterà la fase operativa con i tecnici al lavoro per la progettazione alla quale seguirà l'apertura dei cantieri. “Dobbiamo ragionare al di fuori dell’opera pubblica - ha chiarito Raffaele Gerometta della società Mate - Questo sarà un progetto che consentirà a Cagliari di entrare nella logica della competitività tra città. Una logica di natura concorrenziale all'interno della quale Cagliari dovrà cercare di candidarsi per offrire determinate condizioni e qualità sia agli investitori che alle persone che la vogliono abitare. Dovremo lavorare per una città più attraente, vivibile e interessante di quanto già lo sia”. (Rsc)