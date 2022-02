Sardegna: firmato il contratto per la riqualificazione del fronte del porto a Cagliari - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo passo importante per avvicinare sempre di più la città al mare è stato compiuto nella Sala del Retablo del Palazzo Civico di Cagliari dove il sindaco Paolo Truzzu e, in videoconferenza, l'architetto Stefano Boeri hanno delineato l'intervento che prevede la riqualificazione della passeggiata di via Roma, il miglioramento del fronte del Porto e la sistemazione definitiva di Piazza Matteotti. Costo dell'operazione, dieci milioni di euro. (Rsc)