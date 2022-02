Ucraina: Israele emette avviso di viaggio e riduce personale dell’ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Israele ha emesso un avviso di viaggio per l'Ucraina e annunciato l'evacuazione dei lavoratori dell'ambasciata e delle famiglie dei diplomatici israeliani di stanza nel Paese, nel timore di un'invasione russa. Una dichiarazione del ministero ha esortato gli israeliani attualmente in Ucraina a considerare di lasciare il Paese e “in ogni caso ad evitare di avvicinarsi a centri di tensione”. Circa 4.000 israeliani in Ucraina si sono registrati finora sul sito online del ministero, ma secondo l’emittente “Channel 13” potrebbero essere il doppio o il triplo. Gli israeliani che intendono recarsi in Ucraina, ha avvertito la nota, dovrebbero riconsiderare i loro piani. L'ambasciata continuerà a funzionare con meno di dieci diplomatici rimasti in loco. Gli Stati Uniti e diversi altri Paesi si sono già trasferiti per evacuare le famiglie dei diplomatici dall'Ucraina, mentre ieri il Regno Unito ha esortato i cittadini britannici a lasciare il Paese “ora che i mezzi commerciali sono ancora disponibili". (Res)