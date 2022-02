Francia: Le Pen, Macron avvia la sua campagna presidenziale “con dei veicoli blindati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement national francese, Marine Le Pen, ha accusato il presidente, Emmanuel Macron, di avviare la campagna per la sua rielezione “con dei veicoli blindati”. Lo ha detto sabato mattina mentre migliaia di oppositori del pass vaccinale stanno raggiungendo Parigi da tutta la Francia per una manifestazione del cosiddetto convoglio della libertà. Le forze dell’ordine stanno presidiando la capitale e per Le Pen la presenza di veicoli corazzati è lo sfondo ideale per Macron per ufficializzare la sua candidatura alle elezioni presidenziali. “Gli si addice”, ha affermato la politica. (Frp)