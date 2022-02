Pnrr: Franceschini, De Luca si scusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’avvocato Annalisa Cipollone, capo ufficio legislativo del ministero della Cultura, è una professionista di straordinaria competenza giuridica, della cui collaborazione io sono particolarmente orgoglioso. Il presidente De Luca dovrebbe cercare di utilizzare argomenti giuridici per rispondere alle 18 pagine di parere sulla legge 31/21 della regione Campania, anziché usare battute offensive, aggravate da un sapore maschilista, di cui credo farebbe bene a scusarsi". Lo afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in riferimento alle parole usate ieri dal presidente della regione Campania riportate oggi sulla stampa. (Com)