Sanità: Asl Rieti, primi due interventi di chirurgia endovascolare a Magliano Sabina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Casa della salute di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, sono stati eseguiti i primi due interventi di chirurgia endovascolare con utilizzo di un apparecchio angiografico digitale. I due interventi sono stati eseguiti su un uomo di 40 anni residente a Rieti affetto da varicocele, mentre il secondo è stato eseguito su una donna di 50 anni residente in Sabina, affetta da stenosi della vena iliaca. In questo ultimo caso è stata utilizzata anche la metodica dell'ecografia endovascolare intraoperatoria. Lo comunica in una nota la Asl di Rieti. I due pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in day surgery con anestesia locale. Buono il decorso postoperatorio, entrambi i pazienti sono stati dimessi. (Com)