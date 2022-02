Business news: Francia, altri 3 reattori nucleari bloccati per "corrosione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Edf bloccherà prossimamente altri tre reattori nucleari per dei "controlli" decisi a causa di problemi di corrosione su alcuni sistemi di sicurezza e su altre unità. L'azienda prolungherà inoltre il blocco di altri reattori, complicando l'approvvigionamento di elettricità in Francia. Il gruppo ha recentemente abbassato le sue previsioni sulla produzione nucleare per quest'anno. "Abbiamo continuato le investigazioni sugli altri reattori" e "questo ci porta ad anticipare alcuni blocchi e a continuarne altri", ha spiegato un portavoce dei Edf. L'azienda francese prevede una produzione nucleare per il 2022 compresa tra i 295 e i 315 terawattora, contro il 300-330 terawattora inizialmente previsti. (Frp)