Business news: Regno Unito, National Grid e Octopus lanciano sovvenzioni per consumatori

- Circa 1,4 milioni di cittadini britannici, a partire dall'11 febbraio, riceveranno sovvenzioni per rivedere l'utilizzo dell'energia elettrica negli orari di punta. È quanto ha annunciato la multinazionale di servizi elettrici britannica National Grid che, insieme a Octopus Energy, metteranno in atto un tentativo di ridurre la pressione sull'infrastruttura energetica del Regno Unito. Le famiglie riceveranno dunque un compenso se taglieranno il loro normale consumo di elettricità per un intervallo di 2 ore in fasce orarie particolari. Questo, secondo National Grid, dovrebbe servire da esperimento per testare e cambiare il comportamento delle famiglie in tema energetico. (Rel)