Business news: Ungheria, bilancia commerciale torna in surplus a dicembre

- La bilancia commerciale dell’Ungheria è tornata in surplus a dicembre 2021. E’ quanto si apprende dai dati preliminari dell’Ufficio centrale di statistica (Ksh). L’Ungheria ha registrato un deficit commerciale dallo scorso luglio, ma a dicembre la bilancia commerciale è tornata positiva di 187 milioni di euro. Le esportazioni sono cresciute del 19,6 per cento anno su anno (10,09 miliardi di euro), mentre le importazioni sono cresciute del 21,4 per cento (9,9 miliardi di euro). Gli scambi con altri Paesi membri dell’Unione europea contano per il 74 per cento dell’export e il 73 per cento dell’import. Nell’intero 2021 le esportazioni sono cresciute del 13,7 per cento (119,39 miliardi di euro) e le importazioni del 17,7 per cento (116,99 miliardi di euro). Il surplus totale per il 2021 è pari a 2,39 miliardi di euro (assottigliatosi rispetto a quello del 2020, pari a 5,61 miliardi di euro). (Vap)