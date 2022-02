Business news: Germania, esportazioni aumentate del 14 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania hanno sperimentato nel 2021 un incremento del 14 per cento su base annua, per un valore di 1.375,5 miliardi di euro. Secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), il risultato supera del 3,6 per cento il livello del 2019, prima della crisi del coronaovirus. Allo stesso tempo, le importazioni sono aumentate del 17,1 per cento a 1.202,2 miliardi di euro. L'avanzo commerciale della Germania ha raggiunto i 173,3 miliardi di euro, in calo per il quinto anno consecutivo. L'incremento dell'export è stato spinto in particolare dalla domanda di beni tedeschi negli Stati Uniti. Le esportazioni verso tale Paese sono cresciute del 18 per cento a 122,1 miliardi di euro. Gli Usa si sono quindi confermati il primo mercato di destinazione del “Made in Germany”, seguiti dalla Cina con un +8,1 per cento per 103,6 miliardi di euro. In terza posizione si classifica la Francia, con un aumento del 12,6 per cento a 102,3 miliardi di euro. La maggior parte delle importazioni della Germania proveniva dalla Cina, per un valore di 141,7 miliardi di euro che corrisponde a un aumento del 20,8 per cento. (Geb)